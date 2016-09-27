بلدية جبلة تزيل كافة الإشغالات المخالفة لرصيف الكورنيش البحري

أزالت بلدية جبلة أمس جميع الاشغالات فوق منسوب رصيف الكورنيش البحري، بهدف إعادة الوضع الطبيعي للكورنيش تطبيقا لكتاب مديرية المجالس المحلية بالمحافظة، وذلك بعد انتهاء المهل القانونية المعطاة لأصحاب المقاهي لتسوية أوضاعها وإشادتها تحت منسوب الرصيف.

وأوضح رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس نعيم ميا أن ورشة الهدم المركزية أزالت مخالفات مقاهي الورد وفينوس والمحبة وستيب كافيه وكوستا، بحضور معاون قائد شرطة المحافظة ومدير منطقة جبلة بعد تنظيم الضبوط اللازمة، لافتا إلى عدم تقيد أصحاب هذه المقاهي بالانذارات التي وجهت لهم بهذا الخصوص منذ شهر آذار الماضي.

ولفت ميا إلى انه تمت إزالة جميع العربات والبسطات الموجودة بجانب جامع السلطان ابراهيم “سوق الخضرة”، وفتح الطريق وهدم مخالفة بناء وهي عبارة عن ممر مشاة واصل بين سور مدرسة أبو العلاء المعري والعقار 1129 طوق جبلة.