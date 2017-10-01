ارتفاع قيمة إقراضات “توفير” السويداء إلى 1.5 مليار

استفاد 3074 مواطنا من إقراضات مصرف التوفير بالسويداء والمكتب التابع له بمدينة صلخد خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأشار مدير المصرف بسام السليم اليوم إلى أن إجمالي قيمة القروض الممنوحة بلغ مليارا و500 مليون و619 ألف ليرة شملت العاملين بالدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، موضحا أن قيمتها مرتفعة قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي جراء رفع سقف الاقراضات وزيادة الإقبال عليها.

وكان مصرف التوفير بالسويداء منح العام الماضي عبر مكتبه والمكتب التابع له بمدينة صلخد 3399 قرضا للعاملين بالدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بمبلغ إجمالي قدره مليار و303 ملايين ليرة .