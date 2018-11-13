بلغت 30 مليار ليرة… مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الزراعة

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمؤسسات التابعة لها والمقدرة بـ 30 مليار ليرة سورية.

وطالب أعضاء اللجنة في مداخلاتهم بتعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم والأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية وتخفيض أسعار الأعلاف وزيادة دعم المحاصيل الاستراتيجية والاهتمام بالثروة السمكية وقطاع الدواجن والانتقال إلى الري الحديث متسائلين عن الخسائر التي لحقت بقطيع البكاكير المستوردة.

وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري في رده على المداخلات أن الوزارة مستمرة في تقديم الخدمات والتسهيلات للفلاحين وتأمين مستلزمات انتاجهم، مبينا أنه تم تخفيض أسعار طن النخالة من 86 ألف ليرة سورية إلى 40 الف ليرة وجاهز ابقار حلوب من 126800 ليرة إلى 95 ألف ليرة للطن الواحد.

وأشار القادري إلى أنه تم منح 3 مليارات ليرة منذ بداية العام الحالي للمزارعين المتضررين عبر صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية.

وبين القادري أن الوزارة تعمل على تطوير الهيئة العامة للثروة السمكية من خلال مشروعها الذي بدأ في محافظة اللاذقية حيث تم توزيع 2500 أصبعية لكل أسرة لديها حوض مائي، مشيرا إلى أنه لا حالات مرضية في البكاكير المستوردة.