بلغراد ترحل إلى تونس 22 إرهابياً

أكد مصدر أمني تونسي اليوم ترحيل سلطات بلغراد 22 إرهابيا تونسيا وصلوا أمس إلى مطار قرطاج.

وذكرت صحيفة حقائق أون لاين نقلا عن المصدر الأمني التونسي إن “هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها حيث سجلت عمليات ترحيل أخرى لتونسيين من صربيا في مرات سابقة”.

ورجح المصدر أن السبب في ذلك ربما يعود إلى “التيقظ الأمني لعمليات تمويه جديدة معتمدة من قبل شبكات تجنيد الإرهابيين من خلال تسفير عناصرها إلى بلغراد ومن ثم إلى سورية والعراق”.

وأكدت الصحيفة أن التونسيين المرحلين مساء أمس لم يسمح لهم حتى الاتصال بالسفارة التونسية هناك وخضعوا للتحقيق من قبل إدارة الحدود والأجانب التونسية فور وصولهم إلى المطار.

وتؤكد تقارير صحفية وأمنية أن نحو 8 آلاف إرهابي تونسي انضموا إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية بينما أشارت مصادر تونسية إلى عودة بضع مئات منهم.