بلونين.. سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy On NXT

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن هاتف جديد يحمل اسم جلاكسي أون NXT والذى يستهدف الأسواق الناشئة، إذ تم إطلاقه في الهند بسعر 275 دولارا، ويعد أحد محاولات الشركة لتعويض خسائر نوت 7 وطرح هواتف جديدة تعيد للشركة سمعتها وثقة المستخدمين بها.

وسيتوفر الهاتف باللونين الأسود والذهبي، كما يتميز بجسم مصنوع من الألومنيوم، لحمايته من الكسر والخدوش وكل الصدمات، بالإضافة إلى دعمه بمعالج ثماني النواة Exynos 7870 بسرعة 1.6 جيجاهيرتز، جنبا إلى جنب 3 ججيابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و32 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.

ويأتي الهاتف مع فتحة لبطاقة microSD لتوسيع الذاكرة وشاشة HD قياس 5.5 بوصة، جنبا إلى جنب كاميرا خلفية 13 ميجابيكسل وأخرى أمامية 8 ميجا بكسل وبطارية 3300 mAh.