بليسكوفا تحرز لقب دورة شتوتغارت

حققت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة خامسة لقب بطلة دورة شتوتغارت الألمانية الدولية للتنس، بفوزها الأحد في النهائي على الأمريكية كوكو فانديفيغه 7-6 (7-2) و6-4.

واحتاجت بليسكوفا المصنفة سادسة في العالم إلى ساعة و56 دقيقة لإلحاق الهزيمة بالأمريكية التي أخرجت المصنفة أولى في العالم الرومانية سيمونا هاليب من ربع النهائي، ثم بلغت النهائي على حساب الفرنسية كارولين غارسيا السابعة.

وقالت بليسكوفا بعد الفوز: “حظيت بدعم كبير من الجمهور هذا الأسبوع ومن فريقي (…) كوكو لعبت بشكل جيد منذ بداية الدورة”.

وردت العملاقة الأمريكية (1,85 م) “حاولت كل جهدي، لكني لم أستطع التغلب عليها. كارولينا لعبت بشكل جيد. لقد أخفقت هذا العام، لكن ربما السنة المقبلة”.

وحققت بليسكوفا (26 عاما) فوزها الثالث على فانديفيغه (26 عاما أيضا) في سادس مواجهة بينهما، وأحرزت اللقب التاسع في مسيرتها.