بمباراة مجنونة.. فيورنتينا يروض أفاعي ميلانو

في مباراة مجنونة، هزم فريق فيورنتينا ضيفه إنتر ميلان (5-4)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 33، من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

افتتح الأوروغوياني، ماتياس فيتشينو، التسجيل لفيورنتينا، في الدقيقة 23. ورد الضيوف بهدفين، عبر كل من، الكرواتي إيفان بيريشيتش، والأرجنتيني ماورو إيكاردي، في الدقيقتين (28 و34) على الترتيب.

وأدرك دافيدي آستوري التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 63، وبعد دقيقة واحدة فقط، عاد زميله ماتياس فيتشينو، ووضع فريقه في المقدمة من جديد، بتوقيعه على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه. وأضاف السنغالي كوما باباكار، مهاجم فيورنتينا، هدفين متتاليين، في الدقيقتين (70 و79).

وعاد قائد أفاعي إنتر، ماورو إيكاردي، وأحرز هدفين آخرين لفريقه، عند الدقيقتين (88 و90)، ليوقع على هاتريك، ولكن ذلك، لم يشفع لفريقه، الذي خسر بأربعة أهداف مقابل خمسة.

ورفع فيورنتينا رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 55 نقطة، وعزز موقعه في المركز الثامن، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين إنتر ميلان، بالذات، الذي واصل مسلسل نزيف النقاط، وبقي في المركز السابع، في ترتيب الكالتشيو.