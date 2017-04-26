بمحسنات إضافية… مقاس جديد للرغيف السوري يؤمل منه توفير 8 مليارات ليرة

تفقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي اليوم مخبز تشرين الآلي بمنطقة السبينة بريف دمشق واطلع على النتائج الأولية لخط التشغيل والإنتاج المزمع تدشينه وتعميمه قريباً.

وأكد الوزير الغربي في تصريح له أن هذا الخط هو الأول من نوعه في سورية وهو صناعة محلية ومتطور جداً ويضاهي أحدث التقنيات الموجودة في العالم. موضحا أن هذا المخبز ينتج عدة أنواع من الخبز السياحي بأشكاله المختلفة حيث سيتم العمل على إنتاج خبز بقطر عشرين سم بدلا من 38 سم وطرحه للبيع كما سيتم تعميم إنتاج هذا الخبز بالقطر الجديد 20 سم على جميع مخابز سورية وتبلغ الطاقة الإنتاجية للخط 15 طنا يوميا.

وبين الوزير الغربي أنه باعتماد الطريقة الجديدة لإنتاج الخبز سيتم تحقيق وفر مادي سنويا بقيمة خمسة مليارات ليرة سورية من المازوت وثلاثة مليارات ليرة من الكهرباء، وسيتم من هذه الوفورات تطوير وتجهيز خطوط تشغيل عدد من الأفران ما ينعكس على نوعية ومواصفات إنتاج الخبز في جميع المخابز.

وقدم الوزير الغربي مقارنة بين تكلفة عمل آلة العجن القديمة الباهظة التكلفة والتكلفة البسيطة لعمل آلة العجن الحديثة. حيث أن القديمة تعمل باستطاعة 32 حصانا بينما الحديثة تعمل باستطاعة 4 أحصنة.

وطالب الوزير الغربي المشرفين ورؤساء الورديات في المخبز بالاستمرار في إنتاج الخبز بأفضل المواصفات والشروط المطلوبة وأن يكون بمستوى واحد في جميع المخابز، وأيضاً الحد من الهدر في مستلزمات الإنتاج وعدم التصرف بشكل غير مشروع بهذه المستلزمات والاستمرار بالحفاظ على خطوط التشغيل والإنتاج من خلال صيانتها بشكل دائم منبها أنه سيتم اتخاذ العقوبات الرادعة بحق كل من يحاول العبث والهدر بمادة الخبز.

من جهته أوضح معاون المدير العام للشركة العامة للمخابز ضياء نصار أن خط التشغيل والإنتاج الجديد لمخبز تشرين الآلي تم تصنيعه وفق التصاميم المطابقة للشروط الصحية للصناعات الغذائية وبأيدي الكفاءات الوطنية العاملة بالشركة العامة للمخاب. لافتاً إلى أن تكلفة الخط الواحد نحو 50 مليون ليرة سورية.

وبين نصار أنه يجري الآن التحضير للقيام بتجربة جديدة من شأنها تطوير جودة الخبز أكثر عبر إضافة محسنات تضم مجموعة من الفيتامينات وحمض الفوليك والحديد