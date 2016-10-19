بمزايا جديدة..غوغل تطلق تحديثا جديدا لخدمة الخرائط

أطلقت غولل تحديثا جديدا لتطبيق الخرائط التابع لها على منصة أندرويد، والذي يسمح للمستخدمين بعرض معلومات حركة المرور في الوقت الحقيقي بشكل أسرع.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندي، فإن نسخة التطبيق التي تحمل رقم الإصدار 9.39 على منصة أندرويد توفر بعض الاختصارات التي تعرض معلومات عن حركة المرور، حيث كان في السابق يحتاج المستخدمين لإدخال وجهة معينة، أو الدخول في وضع Driving Mode لعرض الحالة المرورية لموقعه الحالي.

لكن مع التحديث الجديد، فإن التطبيق سيعرض الحالة المرور من خلال اختصار Traffic Nearby، والذي سيقوم على الفور بنقل المستخدم إلى الشاشة الخاصة بهذا الأمر، وهو ما يعتبر أمرا مفيدا للمستخدمين الذين يريدون معرفة حالة الحركة المرورية دون تحديد وجهتهم أولا.

كما يمكن الآن للمستخدمين إضافة اختصار إلى ميزة Traffic Nearby’ على الشاشة الرئيسية، ولكي يتمكن المستخدم من فعل ذلك، فإن يحتاج إلى فتح “الويدجت” الخاص بالتطبيق على هاتف أندرويد ثم وضعه على الشاشة الرئيسية.

وحتى هذه اللحظة، فإن الميزة الجديدة متاحة فقط لأنظمة أندرويد، كما أنها لم تصل إلى جميع المستخدمين، لكن من المنتظر أن تصل إلى المزيد من المستخدمين خلال الفترة المقبلة.