بمساعدة الأهالي…الانتهاء من إصلاح خط التوتر 66 كيلو فولط في درعا

أنهت ورشات الإصلاح في الشركة العامة لكهرباء درعا إصلاح الأعطال على خط التوتر 66 كيلو فولط الذي اعتدت عليه المجموعات المسلحة أمس في خرق لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية.

وقال مدير عام الشركة المهندس غسان الزامل أن الورشات انتهت من إصلاح الأعطال في خط التوتر 66 كيلو فولط الذي يغذي محطة كهرباء خربة غزالة ومحطة تحويل النعيمة بعد جهود كبيرة استدعت تدخل المجتمع المحلي في بلدة النعيمة لضمان دخول آليات الشركة وورشاتها إلى مكان الأعطال، لافتا إلى أن العمل استغرق وقتا طويلا نتيجة لكثرة الأعطال على الخط.

وأشار الزامل إلى أن التيار عاد تدريجيا إلى وضعه السابق، مبينا أن الشركة أمنت تغذية بديلة عن طريق خط احتياطي لحين الانتهاء من إصلاح الأعطال على خط التوتر.

ومنذ التوصل إلى اتفاق منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية في تموز الماضي خرقت المجموعات المسلحة الاتفاق أكثر من مرة سواء عبر استهداف الأحياء السكنية بالقذائف أو الاعتداء على البنى التحتية والخدمية.