بمشاركة اكثر من 50 شركة انطلاق معرض سيرفكس 2017 الاحد القادم

تنطلق بعد غد الاحد فعاليات المعرض الدولي الرابع لخدمات الشركات ورجال الاعمال سيرفكس 2017 الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والموءتمرات بعنوان /يدا بيد نبني سورية الغد/ وذلك في فندق داما روز بدمشق بمشاركة اكثر من 50 شركة.

وأوضح المدير العام للمجموعة خلف مشهداني أن ما يميز معرض سيرفكس الذي يستمر ثلاثة أيام أنه يعتمد على عرض منتجات فكرية وخدمية لا يمكن التعبير عنها الا من خلال اللقاء المباشر مع المشاركين والشرح باسهاب عن هذه الخدمات وبناء العلاقات الجديدة والالفة والثقة المتبادلة والتي هي بالتأكيد من أهم العوامل المؤثرة فى اتخاذ القرار النهائي بالتعامل مع هذه الخدمة أو تلك.

واعتبر أن معرض سيرفكس يحظى باهتمام العديد من رجال وسيدات الاعمال من سورية وخارجها وأصبح محط أنظار المراقبين والمهتمين وأصحاب الاختصاص وكل رائد أعمال ومستثمر وصاحب مشروع يبحث عن الخدمات المتكاملة لمشروعه واستثماره ليجدها في مكان واحد وتحت سقف واحد من خلال وجود أهم الشركات المخدمة للاعمال والاستثمار في سورية والعالم.

وكشف مشهداني أنه سيتم خلال فعاليات اليوم الاول من المعرض ازاحة الستار عن سيارات شام الجديدة بعلبة سرعة أوتوماتيك المنتجة في الشركة السورية الايرانية لتصنيع وتجميع السيارات سيامكو بحضور عدد من المسؤولين ورجال الاعمال من سورية وخارجها.