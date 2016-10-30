بمشاركة ذوي الشهداء.. صحة اللاذقية تقيم ورشة عمل للدعم النفسي

بإشراف شعبة الصحة النفسية في مديرية صحة اللاذقية شاركت رابطة أبناء وبنات الشهداء بورشة عمل حول الإسعاف النفسي، وتضمنت الورشة جلستين، الأولى: كانت حول تعريف مفهوم الإسعاف النفسي بشكل تفاعلي، وضرورته والعوامل التي تؤثر على ردود الفعل والتعريف بالمحظورات التي يمنع القيام بها بالإسعاف النفسي، حيث لفت المشاركون إلى صفات المسعف النفسي التي يجب التمتع بها من خبرة وكتمان للسر والحفاظ على الخصوصية.

أما الجلسة الثانية فقد كانت: حول مبادئ الإسعافات النفسية الأولية في ملاحظة الحاجة للأشياء الضرورية وتكوين المعلومات الدقيقة، وضرورة الإنصات بالعين والاذن والقلب.

وأكد رئيس رابطة أبناء وبنات الشهداء في اللاذقية الدكتور مازن زوان أن الورشة تأتي ضمن برنامج الرابطة للدعم النفسي للمتضررين وتدريب المتطوعين لديها لتقديم الإسعاف النفسي في الحالات الطارئة وحالات الكوارث والحوادث، خصوصا في الوقت الراهن الذي نعيشه وتزايد الإصابات الحربية التي تترافق مع المشاكل النفسية.

ولفت زوان إلى دور الرابطة في إدارة برنامج الدعم النفسي من خلال الأنشطة المتعددة او دورات تخصصية أو ورشات عمل على يد عدد من الأخصائيين في هذا المجال.

البعث ميديا-اللاذقية: عائدة أسعد