بمشاركة سورية..اختتام أعمال المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية

اختتمت اليوم أعمال المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط حول تسهيل التجارة والاستثمارات في غرب البلقان والمنطقة المتوسطية في العاصمة الصربية بلغراد بمشاركة وفد من مجلس الشعب.

وبحث المؤتمر الذي استمر يومين عمليات التقارب الأوروبية المتوسطية على الصعد الاقتصادية وقواعد منظمة التجارة العالمية والتجارة متعددة الأطراف والمفاوضات وخاصة في اقتصادات البحر المتوسط.

وكان فارس الشهابي رئيس الوفد أشار خلال جلسة النقاش الثالثة التي عقدت اليوم إلى أهمية وضع برامج عمل واضحة لمساعدة الشعب السوري على التخلص من العقوبات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب ودعم برامج التدريب والتأهيل والدعم التقني وجهود الحفاظ على الثقافة والتراث ومكافحة القرصنة الدولية والإرهاب الاقتصادي.

ويضم وفد مجلس الشعب رئيسة لجنة شؤون الشهداء وضحايا الحرب جانسيت قازان ورئيس جمعية الصداقة السورية الصربية جمال الزعبي والأعضاء خالد عطية ومحمد خير سريول وأيمن بلال ومحمد أكرم العجلاني ومحمد البطران واسكندر حداد وعبد الكريم السبسبي.