بمشاركة سورية.. اختتام المؤتمر الدولي للتعليم العالي في الهند

اختتم في العاصمة الهندية نيودلهي، أمس، المؤتمر الدولي الرابع عشر للتعليم العالي، بمشاركة 60 دولة، من بينها سورية.

وأجرى الوفد السوري خلال المؤتمر لقاءات مع أكثر من أربعين ممثلاً عن الجامعات الهندية والأكاديميات، حيث تمّ بحث سبل التعاون وتبادل الزيارات بين الباحثين والطلبة من الجانبين السوري والهندي، وإمكانية التوقيع على مذكرات تفاهم مع جامعات الهند.

كما بحث السفير السوري في نيودلهي الدكتور رياض عباس في لقاء مع مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في الخارجية الهندية بالا بهاسكار إمكانية تحصيل الطلبة السوريين اختصاصات نوعية في المجالات العلمية والطبية والهندسية والعلوم الأخرى التي تهم سورية.

وضم وفد سورية المشارك في المؤتمر، الذي استمر لمدة يومين، كلاً من الدكتور محمد ماهر قباقيبي رئيس جامعة دمشق، والدكتور مصطفى أفيوني رئيس جامعة حلب، والدكتور بسام إبراهيم رئيس جامعة البعث، والدكتور خليل عجمي رئيس الجامعة الافتراضية السورية.