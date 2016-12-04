بمشاركة سورية.. افتتاح البازار الدولي الخيري الـ «48» في فيينا

افتتح في مركز الأمم المتحدة الدولي في العاصمة النمساوية فيينا البازار السنوي الدولي الخيري ال 48 المخصص ريعه لصالح الأعمال الخيرية والأطفال في جميع أنحاء العالم بمشاركة السفارة السورية وعدد كبير من المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة.

وشهد الجناح السوري المشارك في المعرض إقبالاً وحضوراً مميزاً، حيث ضم مجموعة متنوعة من الصناعات التقليدية واليدوية والنسيجية ولوحات تشكيلية وملصقات وصوراً وكتباً تظهر المعالم الحضارية والثقافية والأثرية لسورية، الى جانب بعض المأكولات والحلويات السورية والأطباق الشهية التي كانت محل إعجاب الزائرين والضيوف الذين زاروا الجناح السوري في المعرض.

وعبر زوار الجناح السوري عن تعاطفهم مع سورية وشعبها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، مؤكدين أن مشاركة سورية تجسد روح التعاون للمساهمة في تقديم المساعدات ودعم رعاية الأطفال والمحتاجين في كل مكان.

وتعرض الدول المشاركة في هذا البازار الدولي الذي أسهمت بتنظيمه جمعيات ومنظمات عربية ودولية ومنها رابطة المرأة في الأمم المتحدة، المنتجات والفنون والمصنوعات والفلكلور التي يشتهر بها كل بلد والتي تظهر تاريخه وحضارته وثقافته والمعالم السياحية فيه إلى جانب نماذج من تقاليده الفنية والاجتماعية والغذائية.