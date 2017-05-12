بمشاركة سورية .. افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة في باكو اليوم

بمشاركة ستة وخمسين بلداً من ثلاث قارات من بينها سورية تفتتح دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة اليوم في العاصمة الأذرية باكو وتستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وضمت الدفعة الأولى من بعثتنا لاعبي الملاكمة والسباحة والجمباز والكاراتيه ورفع الأثقال وهي الألعاب التي تنطلق منافساتها في الأيام الأولى من الدورة فيما تصل بقية منتخباتنا تباعاً بحسب برنامج منافسات كل لعبة.

وباشر لاعبو منتخباتنا تدريباتهم الاستعدادية فمنتخب الملاكمة العائد بنتائج قوية من بطولة آسيا في كازخستان قبل أيام قليلة أجرى حصته التدريبية الأولى بإشراف المدربين محمد زهرة وياسر شيحان اللذين حضرا المؤءتمر الفني للملاكمة كما جرت عملية وزن اللاعبين المشاركين إضافة إلى المتابعة الصحية ولا سيما للاعب علاء الدين غصون الذي تعرض لإصابة في الوجه خلال بطولة آسيا لكنه وصل حالياً إلى مرحلة الاستشفاء النهائية بحسب مدربه شيحان الذي أكد ثقته الكبيرة وتفاؤءله بإحراز ميداليات علما ان 26 دولة ستشارك في منافسات الملاكمة.

بدوره وصل لاعب منتخبنا الوطني للسباحة أيمن كلزية إلى باكو قادماً من معسكره التدريبي في تايلاند وأجرى تدريباته الاستعدادية مع السباحة بيان جمعة بإشراف المدرب محمد ماردنلي بانتظار وصول سباحنا الثالث آزاد برازي المقيم في أمريكا أما لاعبة الجمباز الإيقاعي دينا الشيخ علي فقد وصلت إلى باكو قادمة من أوكرانيا برفقة مدربتها سفتلانا خلبتكو وبدأت تدريباتها استعداداً للمنافسات.

وأوضحت المدربة أن قائمة المشاركات في منافسات الجمباز الإيقاعي تضم أربع لاعبات أولمبيات وهذا يعني أن المنافسات ستكون قوية “حتماً” مشيرة الى أن الهدف المبدئي هو تأهل لاعبتنا ضمن الثمانية الأوائل.

يذكر أن البعثة السورية إلى باكو تتألف من 44 فرداً بينهم 28 لاعباً ولاعبة يشاركون في منافسات 10 ألعاب هي السباحة والملاكمة وألعاب القوى والجمباز والمصارعة ورفع الأثقال والكاراتيه والجودو وكرة السلة للسيدات ثلاثة ضرب ثلاثة ورياضات خاصة.