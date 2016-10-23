بمشاركة سورية.. الاتحاد البرلماني الدولي يبدأ أعماله

بمشاركة الجمهورية العربية السورية انطلقت أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ 135 في جنيف بحضور رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس.

ودعت الدكتورة عباس خلال الاجتماع التشاوري للمجموعة الإسلامية بالاتحاد الذي عقد على هامش أعمال الدورة إلى دعم البند الطارئ المقدم من مجلس الشعب السوري والمتعلق بالانعكاسات السلبية للعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري باعتبار أن هذه العقوبات أحادية الجانب وتستخدمها بعض الدول لممارسة الضغوط وتمس بشكل مباشر حقوق الإنسان الأساسية.

وناقش المشاركون بالاجتماع القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني في دورته الحالية والبنود الطارئة المدرجة للتصويت وضرورة تبني موقف موحد من قبل المجموعة الإسلامية حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها شاركت عضو مجلس الشعب الدكتورة أشواق عباس في منتدى النساء البرلمانيات الذي يناقش دور النساء في البرلمان وسبل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

ويبحث المشاركون في اجتماعات الاتحاد البرلماني على مدى خمسة أيام دور البرلمانات في الاستجابة العاجلة لانتهاكات حقوق الإنسان وحرية المرأة ومشاركتها في العملية السياسية وتقارير اللجان حول الأمن والسلم والتنمية المستدامة والتمويل والتجارة وشؤون الأمم المتحدة.

ويضم الوفد السوري أعضاء مجلس الشعب بطرس مرجانة وأحمد كزبري وعمار بكداش ومحمد حمشو وفادية ديب.