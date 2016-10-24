بمشاركة من المجتمع الأهلي.. إطلاق حملة نظافة لمدخل حمص الغربي

أطلق مجلس مدينة حمص اليوم حملة نظافة بمشاركة فعاليات من المجتمع الأهلي تتضمن تنظيف مدخل المدينة ‏الغربي بدءا من دوار المزرعة حتى مشفى الرازي. ‏

وأوضح مدير النظافة في مجلس المدينة المهندس طلال العلي أن الحملة التي تستمر 5 أيام ‏بمشاركة مديرية الحدائق و 50 عامل نظافة، ستشمل تنظيف المخلفات وكنس ‏الطرقات وتقليم الأشجار على جانبي الشوارع وفي المنصفات الحدائقية، وترحيل القمامة للحفاظ على نظافة وجمالية المدينة.

ولفت العلي إلى أهمية تنفيذ مثل هذه الحملات للارتقاء بواقع النظافة ونشر ‏ثقافة العمل التطوعي بين جيل الشباب ونشر الوعي المجتمعي، حول ضرورة الحفاظ على بيئة نظيفة، مبينا أهمية العمل التشاركي بين المجتمع المحلي والجهات المعنية في إظهار جمالية المدينة والحفاظ على نظافتها.

هذا وستنطلق غدا حملة نظافة جديدة ‏تشمل مدخل المدينة الشمالي من منطقة الكراج الشمالي حتى دوار الزراعة.