بمشاركة وفد قيادة الحزب.. منتدى ساو باولو يختتم أعماله كوبا وفنزويلا والصين تجدد تضامنها ودعمها لسورية

بمشاركة وفد قيادة الحزب، اختتم منتدى ساو باولو للأحزاب التقدمية واليسارية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أمس، أعماله.

وجدد رئيس مجلسي الدولة والوزراء في كوبا ميغيل دياز كانيل تضامن ودعم بلاده لسورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تشن عليها، وانتقد خلال كلمة له بشدة السياسات الأميركية في المنطقة والعالم.

وعرض رئيس مجلسي الدولة والوزراء في كوبا التحديات التي تواجهها دول أمريكا اللاتينية والكاريبي والأوضاع فيها نتيجة سياسات الامبريالية العالمية، وعلى رأسها سياسات الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأوضاع في القارة اللاتينية بشكل عام والوضع في بلاده بشكل خاص، مؤكداً في هذا الصدد أن فنزويلا “لن تساوم على مبادئها ومصالح شعبها، وستدافع عن سيادتها واستقلالها في مواجهة التحديات الراهنة ولا سيما الأمريكية منها”. وأعرب الرئيس الفنزويلي عن تقديره لسورية التي تواجه الإرهاب والتحديات الراهنة، قائلاً: “في كل معركة هناك تقدّم وتراجع، لكن الأهم هو الثبات والصمود اللذان يقودان إلى النصر، ورفاقنا في سورية يعرفون ذلك تماماً”.

وكان وفد قيادة الحزب المشارك في المنتدى، برئاسة الرفيق الدكتور محسن بلال عضو القيادة القطرية رئيس مكتب التعليم العالي، قدّم، خلال لقائه على هامش الجلسة الصباحية للمؤتمر مع رئيس الوفد الصيني المشارك في المنتدى حاكم شنغهاي ينغ يونغ، شرحاً موجزاً عن آخر مستجدات الأوضاع في سورية، وخاصة في المنطقة الجنوبية، معبّراً عن التقدير لمواقف الصين الداعمة لسورية والحريصة على الأمن والاستقرار الدوليين.

من جانبه أشاد ينغ بالإنجازات والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب، مجدداً مواقف بلاده الداعمة لسورية في مرحلة إعادة الإعمار وعزمها تقديم كل خبراتها في هذا المجال.

بينما جدد رئيس اتحاد نقابات العمال الكوبي عضو مجلس الدولة أوليسيس غيلارتي دي ناسيمينتو خلال لقائه وفد قيادة الحزب وقوف الطبقة العاملة الكوبية إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب، معرباً عن تضامنه مع سورية في مواجهة تهديدات الامبريالية العالمية.

وكان المنتدى افتتح في العاصمة الكوبية هافانا يوم الاثنين الماضي بمشاركة وفد حزب البعث العربي الاشتراكي، والذي يتألف من الرفاق: محسن بلال عضو القيادة القطرية للحزب، رئيس مكتب التعليم العالي، وياسر الشوفي عضو القيادة القطرية للحزب، رئيس مكتب التربية والطلائع، وماهر الكردي أمين سر مكتب التعليم العالي القطري.

وأجرى الوفد على هامش المنتدى سلسلة من اللقاءات، أبرزها: الرئيسة السابقة للبرازيل ديلما روسيف، وخوسيه رامون بالاغير عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، رئيس دائرة العلاقات الدولية في اللجنة، ووفد الحزب الشيوعي الفيتنامي المشارك في المنتدى.