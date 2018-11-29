بمشاركة ١٢٠ جناح افتتاح مهرجات التسوق الشهري بدرعا

افتتح مساء اليوم في صالة مول “ماي سنتر”مهرجان التسوق الشهري العائلي “صنع في سورية” بمشاركة اكثر من مئة وعشرين شركة صناعية.

وتعرض الشركات المشاركة في المهرجان في أجنحتها عشرات الأصناف من المنتجات الغذائية والنسيجية والألبسة والمنظفات والعطورات بعروض وحسومات تترواح بي ٣٥% إلى 50 بالمئة من أسعار بعضها.

واعتبر محافظ درعا الرفيق محمد خالد الهنوس خلال افتتاح المهرجان أن هذا المعرض والذي يستمر على مدى تسعة أيام،يعد الأفضل من حيث تقديم العروض والحسومات التي تقدمها الشركات لافتا إلى حرص المعنيين على أن تكون العروض حقيقية ومعلنة بشكل واضح في أماكن بارزة في الأجنحة،مؤكدا أهمية أن يلمس زوار المهرجان فروقا واضحة بين أسعار المنتجات المعروضة في المهرجان وبين أسعار نفس المنتجات في الأسواق وأن يحققوا الفائدة المرجوة وذلك دعما للمستهلكين في ظل الظروف الراهنة.

من جهته بين مدير المهرجان محمد عمر عضو غرفة صناعة دمشق أن استمرار الغرفة في تنظيم هذه الدورة يؤكد الحرص على تقديم منتجات للمستهلكين بأسعار منخفضة إلى جانب ما يقدم في المهرجان من هدايا وعروض مغرية.كما يعدالمهرجان فرصة للتواصل مع المستهلك ودراسة متطلباته وتلبيتها بما يناسب دخل كل مواطن.

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي