بمشاركة 120 شركة.. افتتاح مهرجان صنع في سورية للتسوق باللاذقية

افتتحت غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة اليوم مهرجان “صنع في سورية” للتسوق في فندق ألمى باللاذقية بمشاركة 120 شركة.

وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للمهرجان طلال قلعجي أن غرفة الصناعة مستمرة بهذه المهرجانات في المحافظات السورية كافة وخاصة اللاذقية بعد النجاح الذي حصل خلال المشاركتين السابقتين اللتين اقيمتا فيها وتتم حاليا دراسة الإستمرارية في هذه المحافظة بشكل دائم وهناك تحضيرات لإقامة مهرجان في بغداد ما بين 25 تشرين الثاني و 25 كانون الأول المقبل.

وأشار قلعجي إلى أن هناك 120 شركة مشاركة في المهرجان من أصحاب المعامل وتشمل أربعة قطاعات هي الغذائية والكيميائية والنسيجية والهندسية والحسومات مستمرة وتتراوح ما بين 30 و 40 بالمئة حاليا ومن 50 إلى 60 بالمئة خلال الأشهر القادمة.

يشار إلى أن المهرجان يستمر حتى 12 من الشهر الجاري وهو المهرجان الثالث الذي يقام في اللاذقية بينما يعتبر المهرجان رقم 46 على مستوى سورية.