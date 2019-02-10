بمشاركة 120 طالبا.. مخيم بيئي في ريف حمص الشمالي

بهدف دمج طلاب الوحدات المدرسية في حمص بالمخيمات البيئية وغرس القيم والعادات البيئية الصحيحة لديهم اقامت مديرية التوعية البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة في ريف حمص الشمالي أمس مخيما بيئيا بمشاركة 120 طالبا وطالبة من مدارس المنطقة.

وأكد المهندس يوسف الكردي معاون مدير التوعية البيئية بالوزارة أن المديرية انطلقت بهذه المخيمات في مدينة حمص واليوم في الريف الشمالي بهدف بناء جيل من اليافعين قادر على حماية بيئته، مؤكدا أن من حق جميع الأطفال واليافعين المشاركة في هذه المخيمات التي تفسح المجال أمامهم لزيادة مهاراتهم وجعل البيئة أولوية في حياتهم.

بدوره بين مدير البيئة بحمص المهندس طلال العلي أن كوادر المديرية تعمل جميعها على تقديم كل ما يلزم من أجل إنجاح هذه المخيمات التي تستهدف اليافعين حيث تم عقد حلقات بيئية تفاعلية مع الطلاب وحلقات للرسم وأنشطة رياضية ومسابقات بيئية تبين أهمية البيئة من حولنا وضرورة أن يكون اليافعون مشاركين في حماية بيئتهم.

وأشار مدير التربية أحمد الابراهيم إلى أن المخيمات البيئية فرصة مهمة لتعريف اليافعين والاطفال وأسرهم بأهمية بيئتهم والعناية بمحيطهم، مبينا أن استهداف اليافعين في الريف الشمالي بهذا المخيم البيئي يفسح المجال أمامهم لأن يكونوا فاعلين على أرض الواقع وخاصة أن البيئة المحيطة بهم تأذت كثيرا بفعل الإرهابيين.

وعبر عدد من اليافعين عن سعادتهم وفرحهم بهذا المخيم، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يتبعون فيها مثل هذا النشاط حيث مارسوا نشاطات عديدة.

يشار إلى أن المخيم سيقام مرة ثانية في الريف الشمالي يومي الجمعة والسبت القادمين.