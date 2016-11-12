بمشاركة 125 شركة وطنية.. انطلاق فعاليات مهرجان “صنع في سورية” بالمزة

بمشاركة 125 شركة صناعية وطنية، انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بصالة الجلاء في المزة ويتضمن منتجات غذائية ومنظفات وألبسة وأدوات منزلية وعطورات وقرطاسية.

وأكد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أهمية المهرجان في تقديم منتجات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين بأسعار متناسبة مع دخولهم من خلال التخفيضات التي يقدمها المشاركون منوها بدور غرفة صناعة دمشق وريفها في تنظيم المهرجان.

ولفت الحمو إلى دعم وزارة الصناعة للصناعيين من أجل استمرارهم بالعمل وتأمين مستلزمات الإنتاج مشيرا إلى أن ما يفعله الصناعيون من تقديم تخفيضات على أسعار منتجاتهم يساعدهم من جانب على زيادة مبيعاتهم ومن جانب آخر يساعد المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

بدوره بين رئيس مجلس إدارة الغرفة سامر الدبس أن هذه الدورة للمهرجان هي الثلاثون والذي تقيمه الغرفة بشكل شهري في دمشق والمحافظات منذ انطلاقته العام الماضي وبمشاركة واسعة من القطاع الصناعي الخاص إلى جانب المؤسسة العامة الاستهلاكية لافتا إلى ما تسعى إليه الغرفة من تقديم منتجات تلبي احتياجات المستهلكين بأفضل الأسعار من خلال إلغاء الحلقات الوسيطة من المنتج إلى المستهلك وبنسب تخفيضات تصل إلى 50 بالمئة على بعض المنتجات وخاصة النسيجية.

وانطلقت أولى فعاليات مهرجان التسوق الشهري الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها في الـ 11 من نيسان من العام الماضي عبر دوراته التي أقيمت في دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء.