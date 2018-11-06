بمشاركة 130 دولة بينها سورية.. افتتاح معرض الصين الدولي للواردات

بمشاركة أكثر من 130 دولة من بينها سورية، افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم معرض الصين الدولي الأول للواردات في مدينة شنغهاي.

وفي كلمة خلال حفل الافتتاح وصف الرئيس شي المعرض بأنه خطوة رائدة في تاريخ تنمية التجارة الدولية، مؤكداً أن مبادرة الصين لتوسيع الواردات ليست مجرد تجربة مؤقتة وإنما مبادرة طويلة الأجل نحو العالم والمستقبل من أجل تعزيز التنمية المشتركة.

ودعا شي دول العالم إلى معارضة الحمائية التجارية والإجراءات الأحادية التي تنتهجها واشنطن وتشجع الانفتاح والتنمية المشتركة والسعي إلى التعاون وتجنب المواجهة، وأضاف: “إنه في الوقت الحالي هناك تغييرات كبيرة في العالم والترابط بين الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان في جميع أنحاء العالم يتزايد باستمرار كما أن مطالب إصلاح نظام الحوكمة الدولي والنظام الدولي تتزايد بسرعة”.

يذكر أن ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمارس الحمائية التجارية حول العالم وقد فرضت هذا العام رسوماً جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، كما فرضت رسوماً بنسبة 25و10 بالمئة على صادرات الكثير من دول العالم من منتجات الصلب والالمنيوم الى الولايات المتحدة بحجة حماية الانتاج المحلي.

من جهته أشار رئيس الحكومة الروسية دميتري مدفيديف، الذي يشارك في افتتاح المعرض، إلى أن ممثلين من 130 دولة قدموا إلى شنغهاي لإظهار قدرات اقتصاداتهم ومناقشة آفاق التجارة الدولية، وأضاف: “نواجه اليوم مهام مشتركة لإيجاد مصادر نمو جديدة للاقتصاد العالمي ولتشكيل فضاء مفتوح للتعاون متبادل المنفعة حيث لا يوجد ضغط ولا عقوبات.. حيث لا يوجد مكان للحمائية والقيود”، مؤكداً أن أساس التجارة ينبغي أن يستند إلى مبادئ المنافسة الحرة والحركة الحرة للبضائع والأعمال والخدمات.

ويعتبر المعرض الذى تشارك فيه 3000 شركة ويستمر خمسة أيام الأول في العالم المتخصص بالواردات ويحتضن معارض للدول والشركات بالتزامن مع انعقاد منتدى هونغتشياو الاقتصادي والتجاري الدولي.

ومن المقرر أن يحضر المنتدى المرافق للمعرض أكثر من 2000 مسؤول حكومي وقادة المنظمات الدولية ورواد اعمال واكاديميون بارزون من أكثر من 130 دولة.