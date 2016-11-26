بمشاركة 2334 طالب وطالبة.. انطلاق المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي

تنطلق غداً الأحد منافسات المرحلة الثانية من تصفيات الأولمبياد العلمي السوري، حيث يشارك في التصفيات “2334” شاب وشابة من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من مختلف محافظات القطر.. ممن تأهلوا عن تصفيات المرحلة الثانية التي أقيمت على مستوى المناطق.. حيث التنافس بكل من علوم: (الرياضيات – الفيزياء – الكيمياء – المعلوماتية – علم الأحياء).

عماد العزب رئيس هيئة الإبداع والتمييز قال في تصريح للبعث ميديا: «في كل عام تواصل هيئة الأولمبياد العلمي السوري البحث عن الطلاب المبدعين والمتميزين من طلاب الصف الأول الثانوي بهدف تطوير مهاراتهم في التميز والارتقاء بها إلى درجات الإبداع العلمي التخصصي المحلي والتألق العالمي».

وأوضح أن: «الاختبارات ستقام في جميع المحافظات بنفس التاريخ والتوقيت بمختلف محافظات القطر وعلى مدى ساعتين، وأن أسئلة الاختبارات تم وضعها من قبل اللجان العلمية المركزية في الأولمبياد العلمي السوري بما تضم من نخبة من الكفاءات العلمية في التعليم العالي والبحثي، وفور انتهاء الاختبارات النظرية تقوم اللجان العلمية الفرعية في المحافظات بتصحيح أوراق الإجابات واحتساب العلامات وفق سلالم التصحيح المعممة من قبل اللجان العلمية المركزية».

وأضاف أن: «التأهل من تصفيات المحافظات إلى التصفيات النهائية سيكون للطالب النوعي فقط والذي حقق أعلى علامات بين زملائه بحيث نضمن أيضاً وجود كل المحافظات في النهائيات مع الحرص على المستوى النوعي للمتأهلين حيث يؤخذ النخبة منهم على مستوى المحافظات للتنافس في الاختبارات النهائية لتحديد الأوائل على مستوى القطر حيث سنقوم بتتويجهم وتكريمهم ضمن حفل رسمي كبير تمهيداً لشق طريقهم إلى الفرق الوطنية وتمثيل سورية في الأولمبيادات العالمية.. حيث يقام الأولمبياد العالمي للرياضيات في (البرازيل).. والفيزياء (إندونيسيا).. والكيمياء (تايلند).. والمعلوماتية (إيران).. وعلم الأحياء (بريطانيا).. وذلك في فصل الصيف».

البعث ميديا || دمشق – سنان حسن