بمشاركة 6 فرق سورية … انطلاق فعاليات أولمبياد الروبوت العالمي بتايلاند

انطلقت اليوم فعاليات أولمبياد الروبوت العالمي بمشاركة ستة فرق سورية وذلك في مدينة تشانج مي في تايلاند.

وأولمبياد الروبوت العالمي مسابقة عالمية تنظم في سبعين دولة وبمشاركة أفضل الفرق الفائزة في البطولات المحلية والاقليمية بهدف إتاحة فرصة لقاء الطلاب من جميع أنحاء العالم لتطوير قدراتهم الإبداعية وتتضمن أربع مسابقات العادية والمفتوحة والخاصة بالكليات والجامعات وكرة القدم.

وأوضح الممثل الوطني لأولمبياد الروبوت العالمي الدكتور مهيب النقري في تصريح لـ سانا أن الفرق الستة المتأهلة هي فريق الهمك بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق (الفئة الجامعية) وفريقان من مدرسة سوا والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في (المشاريع المفتوحة) وثلاثة فرق من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والمركز الوطني للمتميزين (المسابقة النظامية).

وأشار إلى أن هذه الفرق تتنافس مع أكثر من 400 فريق من 70 بلداً أعضاء في منظمة أولمبياد الروبوت العالمي مبيناً أن الأولمبياد يستمر ثلاثة أيام موزعة على اليوم الأول تجريب والثاني منافسات والثالث إصدار النتائج.

يذكر أن سورية حصلت رسمياً بداية عام 2015 على عضوية المنظمة الدولية لأولمبياد الروبوت العالمي وأحرزت المركز السادس بنهائيات أولمبياد الروبوت العالمي ضمن المسابقة المفتوحة لفئة الإعدادي في الهند 2016 والمركز الثاني بكوستاريكا 2017 ضمن فئة المشاريع المفتوحة الفئة العليا.