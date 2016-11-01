بمعدل 50 دقيقة يوميا..النساء يعملن أكثر من الرجال

كشف تقرير للمنتدى الاقتصادي الدولي أن النساء يعملن بمعدل 39 يوماً أكثر من الرجال في العام، مشيراً إلى الفجوة العالمية بين الجنسين وإن النساء يشتغلن بمعدل 50 دقيقة يومياً أكثر من الرجال.

وحسب التقرير، فإن انتشار العمل غير المدفوع الأجر يثقل كاهل النساء، ويقدر أن تقليص الفجوة بين الجنسين والقضاء على الجور الاقتصادي بين الجنسين قد يستغرق 170 عاماً.

وأشار التقرير إلى أن نحو ربع مليار امرأة دخلن سوق العمالة الدولي في عشر السنوات الماضية، وأنه على الرغم من أن عمالة الرجال بأجر تزيد نسبتها على النساء بنحو 34 في المئة، إلا أن النساء يمضين وقتاً أطول من الرجال في أعمال بلا أجر مثل الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال وكبار السن.

وأشار التقرير إلى أنه في الهند والبرتغال وأستونيا تعادل المدة التي تعملها المرأة أكثر من الرجل بأكثر من 50 يوماً في العام، وفي بريطانيا تعمل النساء أكثر من الرجال بنحو 12 يوماً في العام.