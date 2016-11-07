بمليار ليرة .. غرفة تجارة دمشق تدخل خط التصدير

قرر مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق البدء في إحداث شركة للصادرات السورية بالاتفاق مع اتحاد غرف التجارة السورية برأسمال قدره مليار ليرة سورية بهدف المشاركة في توضيب وتسويق وشحن وتصدير السلع السورية إلى الأسواق الخارجية.

وويشارك برأسمال الشركة معغرفة دمشق باقي الغرف السورية إضافة لبعض أعضاء مجلس إدارتها وعدد من رجال الأعمال على نظام “شركة مساهمة خاصة” على أن يتم البدء الفوري بإجراءات التأسيس وإبلاغ المهتمين بالمشاركة وطرح الأسهم للاكتتاب.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع أن تأسيس هذه الشركة سيسهم في تسهيل تصدير العديد من المنتجات السورية الصناعية منها أو الزراعية وضمان إيصالها إلى أسواق جديدة معتبرا أن إحداث شركات متخصصة بالشحن وبمواصفات عالمية يعطي قيمة مضافة للعملية الإنتاجية والتجارية عموما ويرفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.

وكان المشاركون بالاجتماع الاقتصادي الموسع الذي عقد في مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس الشهر الماضي ناقشوا مذكرة سياسة التصدير في المرحلة القادمة وأهمية إنشاء شركة وطنية خاصة للتصدير.