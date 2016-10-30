بمناسبة اليوم الوطني للبيئة.. حملة تنظيف لحديقة تشرين في دمشق

نظم نادي خطى المغامرة السوري بالتعاون مع وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة ومحافظة دمشق، حملة تنظيف لحديقة تشرين في دمشق بمناسبة اليوم الوطني للبيئة.

وأوضح مدير النادي سامر موسى أن المتطوعين اختاروا حديقة تشرين كونها أكبر المنتزهات في المدينة ويقصدها السكان يوم العطلة، لافتا إلى أن نشاطات اليوم الوطني للبيئة مستمرة الجمعة القادمة من خلال حملة تشجير في منطقة حرف المسيترة باللاذقية.

وتضمنت الحملة مشاركة من فريق ” أثر” التطوعي حيث أعربت الشابة دانة أيوب عن اهمية العمل التطوعي كمؤثر إيجابي في الشباب وحافز للعمل وتفعيل دورهم بما يفيد المجتمع.

ويصادف اليوم الوطني للبيئة الأول من شهر تشرين الثاني من كل عام لمراجعة ما تم تقديمه تجاه البيئة الوطنية وللتذكير بأهمية الحفاظ عليها والاهتمام بمواردها الطبيعية.