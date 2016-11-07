بمناسبة اليوم الوطني للبيئة.. عمل تطوعي في غابة النبي متا بمصياف

بمناسبة اليوم الوطني للبيئة.. نفذت رابطة مصياف التابعة لفرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة بحماة يوم عمل تطوعي بيئي في غابة النبي متا بمنطقة مصياف في ريف المحافظة الغربي بمشاركة 50 شابا وشابة.

وتضمنت فعاليات اليوم التطوعي تنظيف الغابة من البقايا والأوساخ وتنفيذ عدد من الندوات الفكرية الحوارية حول كيفية الحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي لحمايتها ورعايتها ومنع التعديات على الغابات من الاحتطاب الجائر والحرائق.

وبين أمين رابطة مصياف سائد العلي أن الهدف من هذه الأنشطة نشر الوعي البيئي وثقافة العمل التطوعي بين جيل الشباب والحفاظ على الغابات، وحمايتها من التعديات والحرائق فضلا عن إشراك المجتمع المحلي في حمايتها وإقامة الفعاليات البيئية للتعريف بمنتجات الغابة وأهميتها.

وأشار عدد من المشاركين في الفعالية إلى ضرورة تكرار مثل هذه الأنشطة التي تهدف الى ملء أوقات فراغ جيل الشباب بأنشطة بيئية هادفة وتحقيق المشاركة الحقيقية والفعالة عبر تنفيذ مبادرات بيئية مجتمعية للمحافظة على البيئة.