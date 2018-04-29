بمناسبة انتهاء مهامه.. حفل وداع لسفير كوريا الديمقراطية في سورية

أقامت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم حفل وداع لسفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في دمشق “زانغ ميونغ هو” بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا لبلاده لدى الجمهورية العربية السورية وذلك في فندق فورسيزنز بدمشق.

وقلد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد السفير ميونغ هو وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة وذلك تقديرا للجهود التي بذلها في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد المقداد في كلمة له خلال الحفل أن العلاقات بين سورية وكوريا الديمقراطية الشعبية شهدت تقدما وازدهارا كبيرا بفضل الجهود التي بذلها السفير ميونغ هو طيلة فترة أدائه المهام الموكلة اليه كسفير لبلاده في سورية.

وأوضح المقداد أن العلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين والقائدين السيد الرئيس بشار الأسد ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون تمثل ضمانة حقيقية من أجل تعزيز أواصر الصداقة والمحبة والتعاون وخاصة في إطار الحرب المعلنة على الإرهاب.

وأعرب المقداد عن أمله بأن تشهد الأيام والسنوات القادمة مزيدا من التعاون بين البلدين متمنيا السعادة والنجاح للسفير ميونغ هو وأسرته وكل العاملين في سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

من جانبه أعرب السفير ميونغ هو عن شكره وتقديره لكل التسهيلات والامتيازات التي قدمتها سورية لسفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في جميع المجالات وقال “بفضل هذا الدعم تمكنت من أداء المهام الموكلة إلي بما يعزز تطور العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين”.

وأكد السفير ميونغ هو أن الاعتداءات الإرهابية على مقر سفارة كوريا الديمقراطية الشعبية بدمشق لم تنل من إرادتها وتصميمها على مواصلة الوقوف إلى جانب سورية في قضيتها المحقة بمواجهة الإرهاب حتى القضاء عليه.

وهنأ السفير ميونغ هو الجيش العربي السوري بالانتصارات التي حققها في الغوطة الشرقية وتحريرها من الإرهابيين مؤكدا أن كل النجاحات التي تحققها سورية تمثل نجاحا لبلاده.

وأشار السفير ميونغ هو إلى أن “تقديم كل الدعم والمساندة والتضامن مع سورية في قضيتها العادلة هو أحد الثوابت المبدئية لبلاده قيادة وشعبا”.

وشدد السفير ميونغ هو على حرص زعيم بلاده كيم جونغ أون بشكل كبير على تطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية العربية السورية وبذل قصارى الجهود في سبيل تحقيق ذلك معربا عن أمله بأن تحقق سورية قريبا النصر النهائي على الإرهاب وتتمكن من استعادة الأمن والاستقرار إلى كل أراضيها.

كما عبر السفير ميونغ هو عن سعادته وشكره وامتنانه الكبير على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة الذي تقلده.

حضر الحفل السفير الصيني بدمشق تشي تشيانجين والسفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي والقائم بأعمال جمهورية روسيا الاتحادية بدمشق أيلبروس كوتراشيف وعدد من العاملين في سفارة كوريا الديمقراطية الشعبية بدمشق ومستشار وزير الخارجية والمغتربين أحمد عرنوس ومدير إدارة آسيا بالوزارة.