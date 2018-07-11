بمناسبة ذكرى أداء القسم.. مهرجان في ريف دمشق

ريف دمشق- بسام عمار:

بمناسبة ذكرى أداء السيد الرئيس بشار الأسد القسم الدستوري، أقام فرع ريف دمشق للحزب بالتعاون مع المحافظة والاتحاد الرياضي العام مهرجان “براعم سوار الشام تزهر”، أمس في الملعب البلدي في مدينة جرمانا، حيث قدّمت العديد من الفقرات الرياضية لمختلف الألعاب والفقرات الفنية الشعبية والفلكلورية لمنظمتي الشبيبة وطلائع البعث.

وأكد الرفيق أمين فرع الحزب رضوان مصطفى أن إقامة المهرجان هي رسالة محبة وتقدير وعرفان من أبناء محافظة ريف دمشق لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، وتأكيد على الوقوف خلف قيادته الحكيمة في المعركة ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن المهرجان دليل على تجدد نبض الحياة في ريف دمشق، والذي يصنعه شبابها وأطفالها.

من جانبه أكد محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أن المهرجان يقام بمناسبة عظيمة على قلب كل سوري، وأبناء المحافظة أرادوا أن يعبّروا عن سعادتهم ومحبتهم للسيد الرئيس من خلال هذا المهرجان، والذي يتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على مختلف الجبهات، لافتاً إلى أن الحياة بدأت تعود بسرعة كبيرة إلى المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب، وتم اتخاذ الإجراءات لتسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم.

وقال رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة: إن رياضيي سورية ومن خلال هذه المهرجانات، والتي تقام في كل المحافظات، أرادوا أن يعبّروا عن حبهم لقائد الوطن، الذي رعى الرياضة والرياضيين، وهذه المهرجانات هدفها أيضاً تأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز الجانب الاجتماعي في حياتهم ليكونوا أكثر فاعلية ومساهمة في بناء الوطن.

وأعرب الحضور عن فخرهم بما تحقق من إنجازات في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد، والتي جعلت سورية على الدوام قلعة متينة تتحطم على أسوارها المؤامرات والمخططات الهادفة للنيل من كرامتها.