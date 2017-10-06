بمناسبة ذكرى تشرين التحرير.. خبراء مصريون يؤكدون أن سورية أرض غالية

أكد عدد من الخبراء العسكريين المصريين وقوفهم إلى جانب سورية في محاربة الإرهاب واستعادتها الجولان المحتل وكل شبر من الأراضي السورية.

وقال اللواء عبد الرافع درويش الخبير المصري في الشؤون العسكرية بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية:إن سورية أرض غالية على كل مصري وكل من حمل راية الجيش المصري وهي لنا جزء من الوطن وليست مجرد دولة شقيقة وفي هذه الذكرى نتقدم إليها وإلى كل جندي في الجيش العربي السوري بالتهاني والتحية ونشد على أياديهم في حربهم اليوم ضد العصابات الإرهابية.

وفي سياق متصل أشار اللواء طلعت مسلم الخبير في الشؤون العسكرية إلى متابعته عن كثب انتصارات الجيش العربي السوري ومعاركه ضد القوى الظلامية داعياً إلى تعاون عسكري على الأرض بين مصر وسورية.

كما أكد الخبير العسكري اللواء فوزي عبد الشافي أنه في ذكرى حرب تشرين التحريرية نتمنى انتصارا جديدا كانتصار عام 1973 متمثلا بتحرير الجيش العربي السوري الأراضي المحتلة في الجولان ودحر جميع القوى التي تهدف إلى تدمير سورية.

وأعرب عبد الشافي عن أمله في عودة دولة الوحدة بين مصر وسورية لتكونا بلدا واحدا وشعبا واحدا لهزيمة المؤامرات العالمية.