بمناسبة يوم الإعاقة العالمي.. احتفاليات وتكريم عدد من ذوي الإعاقة

كرمت محافظة القنيطرة بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من الجمعيات الخيرية اليوم عددا من ذوي الإعاقة وذلك بمناسبة يوم الإعاقة العالمي على مسرح مديرية الثقافة بالحي الخدمي بمدينة البعث.

وأعرب عدد من المكرمين عن شكرهم للمبادرة التي تنم عن التكافل الاجتماعي مع المعوقين وتعطيهم الحافز للانطلاق والتغلب على إعاقتهم سواء كانت حركية أو كف بصر أو غيرها.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل هلال النادر أن هذه اللفتة الإنسانية تأتي من منطلق تشجيع المعوقين واستكمالا لخطة عمل المديرية بدمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وجعلهم أشخاصا فاعلين ومنتجين.

وتخلل التكريم تقديم فقرات فنية غنائية وموسيقية وقصائد شعرية أداها عدد من ذوي الإعاقة.

وفي الحسكة أقامت جمعيتا الود الخيرية في مدينة الحسكة والسورية للتنمية الاجتماعية بمدينة القامشلي اليوم احتفاليتين فنيتين تضمنتا فعاليات فنية وتوعوية منوعة لدعم ذوي الإعاقة.

وتضمنت الاحتفالية التي أقامتها جمعية الود في صالة ملعب السلمان بالحسكة عرض فيلم وثائقي يصور عزم وإرادة ذوي الإعاقة لتجاوز الصعوبات التي تعترضهم إضافة إلى تقديم فقرات فنية وأغان ومواهب مختلفة لبعض الأطفال من ذوي الإعاقة ليختتم النشاط بتقديم الهدايا للأطفال.

وفي مدينة القامشلي تضمنت احتفالية الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية التي تقيمها بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعنوان “أنا قادر” فعاليات فنية منوعة نفذها أطفال وشباب من ذوي الإعاقة ومنها معرض للأعمال والأشغال اليدوية وعرض فيلم توثيقي لأشخاص من مدينة القامشلي تحدوا إعاقتهم واستطاعوا أن يكونوا فاعلين ويقدموا خدماتهم لمجتمعهم، إضافة إلى عرض مسرحي للأطفال وإلقاء قصائد شعرية وعزف وغناء وتقديم شهادات حية لعدد من الأبطال من ذوي الإعاقة وتوزيع الهدايا على الحضور.

وقالت رئيسة جمعية الود الخيرية روما بورسار: إن الهدف من الاحتفالية دعم ذوي الإعاقة ولا سيما فئة الأطفال ومساعدتهم ودمجهم بالمجتمع والاستفادة من الطاقات الكبيرة لديهم وتنمية إبداعاتهم في مختلف المجالات.

وأشار عضو مجلس إدارة جمعية الود ضياء المنفي إلى أن ذوي الاعاقة لديهم القدرة والطاقات المميزة لتقديم كل ما هو مميز، واليوم أقمنا هذه الاحتفالية لنقول لهم إننا معهم وداعمون لهم.

من جهتها أوضحت منسقة المركز المجتمعي “بيت الكل” التابع للجمعية السورية للتنمية الاجتماعية جيهان أحمد أن ذوي الإعاقة جزء أساسي من أبناء المجتمع تحدى قسم منهم الصعوبات واستطاعوا أن يقدموا الكثير ويحققوا الانجازات في مختلف سبل الحياة وأثبتوا من خلال فعالية اليوم تميزهم وإبداعهم.

وقال بطل سورية للسباحة عبد الستار عبد الواحد وهو من ذوي الإعاقة: “مثلت منتخب سورية للسباحة وحزت بطولة العالم بالسباحة فراشة في إنكلترا عام 1997 وتم تتويجي بالميدالية الذهبية إضافة إلى اشتراكي بالعديد من بطولات السباحة في عدد من الدول العربية والغربية وإعاقتي بالشلل بالطرف الأيسر لم تمنعني أن أكون متميزا “.

الطفل سعيد الحسين الذي يعاني إعاقة حركية قال: شاركت اليوم بالعمل المسرحي ليلى والذئب وقدمت فقرة شعرية عن الإعاقة وضرورة تجاوزها وتنمية مواهب الأطفال وإبداعهم ومساعدتهم لتجاوز الصعوبات التي تعترضهم.

وفي حماة نظمت كلية التربية في جامعة حماة احتفالية بعنوان “سوا من أجل مجتمع أفضل” بمشاركة واسعة من فعاليات أهلية وشبابية ورسمية.

وتضمنت الاحتفالية عروضا تقديمية عن أنواع الإعاقة و الخدمات التعليمية والخدمية التي تقدمها جمعية رعاية المكفوفين والصم وقصة نجاح لذوي الإعاقة وفقرات فنية واستعراضية أداها الأطفال المعوقون بصريا وسمعيا نالت اعجاب الحضور وتفاعلهم.

الدكتور كنجو كنجو عميد كلية التربية أشار في تصريح له أن مشاركة الجامعة في هذه الاحتفالية تأتي انطلاقا من الحرص على دمج كل الطاقات البشرية في المجتمع لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الدكتور أحمد الكنج رئيس قسم التربية الخاصة في كلية التربية قال في تصريح مماثل: إن الجامعة وإيمانا منها بالاهتمام بذوي الاعاقة ورعايتهم وادماجهم بمجتمعهم أحدثت قسم التربية الخاصة في كلية التربية عام 2015 الذي يعنى بتدريس مجموعة من البرامج التربوية المتخصصة.

الدكتورة تغريد اللجيمي مديرة برنامج التدخل المبكر لضعاف السمع لدى جمعية رعاية المكفوفين والصم قدمت عرضا عن أهم الخدمات التي تقدمها الجمعية بأقسامها الثلاثة وهي المكفوفون والصم والبكم وضعاف السمع والتأهيل المهني، مبينة أن الجمعية تعنى بإعداد الطفل من عمر 3 إلى 6 سنوات ضمن برامج تعليمية ليصل لحالة الدمج مع أقرانه في المدارس.

وأضافت: إن الجمعية تعمل على تنمية المهارات اللمسية والحركية للمعوقين وتعليمهم القراءة بلغة براين والحساب والعلوم والحاسوب باستخدام البرامج الناطقة فضلا عن توفير الأجهزة والمعدات لفاقدي البصر جزئيا مثل الكتب المكبرة والنظارات الطبية مع تأمين طباعة الكتب بلغة براين لطلاب الجامعات.

سلافة قندقجي المتخصصة في التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية نوهت بأن مشروع حياة لدى جمعية المكفوفين للصم والبكم يركز على تأهيل وادماج المصابين بالإعاقة السمعية مع مجتمعهم وايجاد طرق التواصل والتفاعل معهم باستخدام لغة الإشارة و الطرق الكلامية ومخارج الحروف وصولا إلى جعلهم قادرين على استقبال المفردات اللفظية والتعبير عنها.

وأكد الدكتور محمد زياد سلطان رئيس جامعة حماة اهتمام الجامعة بذوي الاحتياجات الخاصة وحرصها على استقبالهم وتخصيص مقاعد دراسية لهم ضمن الجامعة تحقيقا لمبدأ ربط الجامعة بالمجتمع، مشيرا إلى الكثير من حالات التفوق والنجاح التي حققها هؤلاء بمختلف الاختصاصات الجامعية.