بمناسبة يوم البريد العالمي… السورية للبريد تصدر طابعا تذكاريا بقيمة 200 ليرة

أصدرت المؤسسة السورية للبريد اليوم طابعا تذكاريا بقيمة 200 ليرة سورية بمناسبة يوم البريد العالمي الذي يصادف غدا.

وأوضح المدير العام للمؤسسة الدكتور بدر أحمد في تصريح له أن الاحتفال باليوم العالمي للبريد يهدف لتعريف الزبائن بالدور الذي يقوم به هذا القطاع في تأمين متطلباتهم للتواصل واحتياجاتهم من الخدمات المختلفة.

وبين أحمد أن الطابع الجديد سيوضع بالتداول بتاريخ التاسع من الشهر الحالي ويمكن للجمهور والهواة الحصول عليه من كل المكاتب البريدية المنتشرة في سورية، مشيرا إلى السعي الدائم لتحسين آليات العمل في المؤسسة عبر إدخال خدمات إضافية جديدة ومتنوعة بشكل دائم بما يسهم في تلبية احتياجات الزبائن ويرقى لطموحاتهم.

يذكر أن يوم البريد العالمي مخصص للاحتفال بدور البريد وأهميته في حياة الناس حيث تحتفل إدارات البريد في العالم بذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي المصادف للتاسع من تشرين الأول من كل عام.