بمناسبة يوم السياحة العالمي.. يازجي يزور جرحى الجيش

بمناسبة يوم السياحة العالمي ومع أسمى مشاعر الفخر بجنودنا الأبطال ممن أصابتهم يد الغدر والأذية من جرحى الجيش العربي السوري, تنظم وزارة السياحة يوماً سياحياً في المنشآت والمواقع السياحية عربون وفاء ومحبة، وتأكيداً أن الوطن يقدر لأبنائه تضحياتهم في سبيله.

وخلال زيارته لجرحى الجيش في مشفى الشهيد يوسف العظمة العسكري قال وزير السياحة المهندس بشر يازجي: جراحكم من تبلسم أوجاع الوطن، ودماؤكم التي سالت على ترابه هي من تضيف القدسية له، ورايتكم التي ترفرف بالعزة والكرامة هي الراية التي نحملها معكم، أنتم الفخر وانتم بشرى النصر القريب.

البعث ميديا- خاص