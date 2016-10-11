بمواصفات مميزة.. شياومى تطلق هاتفها Mi Max Prime

أطلقت شركة شياومي الصينية المصنعة للهواتف الذكية نسخة جديدة من هاتفها Mi Max الذي يعرف بـ Mi Max Primeويعتبر نسخة محدثة منه، حيث يأتي بتحسينات جديدة فيما يتعلق بوحدة المعالجة المركزية والذاكرة.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندي، فمن المثير للاهتمام أن شركة شياومي لم تنظم حدثا كبيرا للإعلان عن الهاتف الجديد، أو حتى لم تصدر بيانا صحفيا للإعلان عن النسخة المحدثة من Mi Max.

على جانب آخر فإن الهاتف الجديد يأتي بشاشة 6.44 بوصة، مع دقة عرض 1080×1920 بيكسل، وكاميرا رئيسية في الخلف بدقة 16 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية 5 ميجا بيكسل، مع وجود بطارية بقوة 4850mAh.

وفيما يتعلق بترقية النموذج الجديد، فهو يأتي بمعالج Snapdragon 652 SoC بدلا من نسخة Snapdragon 650 الموجودة في إصدارMi Max، كما أن الإصدار الجديد يوفر ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت.