بموجب مرسوم العفو..تسوية أوضاع 78 شخصا في منطقة منبج بريف حلب

تمت اليوم تسوية اوضاع العشرات من أهالي منطقة منبج بريف حلب مستفيدين من مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 بعد أن تعهدوا بعدم القيام بأي عمل يخل بأمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وأشار أمين شعبة منبج لحزب البعث العربي الاشتراكي عبد الله الحسين إلى أنه “تم استقبال 78 شخصا من قبل لجان المصالحة وتسوية أوضاعهم في قرية التايهة بريف منبج” مبينا أن هذه الدفعة الجديدة من الأهالي العائدين لحضن الوطن تضاف إلى دفعات أخرى من المغرر بهم تمت تسوية أوضاعهم بموجب مرسوم العفو.

ولفت الحسين الى أن “هناك الكثيرين ممن ضلوا الطريق لديهم رغبة كبيرة للعودة إلى حضن الوطن وتسوية أوضاعهم” مؤكدا أن الجهات المعنية “تقدم لهم كل التسهيلات ليعودوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بعد اتمام إجراءات التسوية التي لا تستغرق سوى ساعات قليلة”.

وعبر عدد ممن تمت تسوية أوضاعهم عن فرحتهم الكبيرة مبينين أنهم “انساقوا وراء بعض المغريات وصدقوا أكاذيب المسلحين إلا أنهم عادوا اليوم الى رشدهم ولاقوا كل معاملة حسنة وتمت معالجة أوضاعهم في وقت قصير جدا” واشاروا الى انهم “سيعملون مع بقية أبناء الوطن على إعادة بناء ما خربه الإرهاب موجهين الدعوة لكل من ضل الطريق للاستفادة السريعة من مرسوم العفو وتسوية أوضاعهم”.