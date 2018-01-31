بناء رادارين للقوات الفضائية الجوية الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنها انتهت من بناء رادارين للقوات الفضائية الروسية إضافة إلى أربع منشآت لتخزين الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تطلق من البحر من طراز بولافا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نائب وزير الدفاع تيمور ايفانوف قوله: “تم بناء الرادارين في منطقتي اورسك في الأورال وبارناول جنوب غرب سيبيريا بينما تم بناء منشآت تخزين صواريخ بولافا في سيفيرومورسك شمال غرب روسيا”.

وأضاف: تم أيضا ترميم الأرصفة الاصطناعية في مطارات موزدوك شمال القوقاز وانغلز في منطقة الفولغا لاستخدامها من قبل القوات الفضائية الروسية.