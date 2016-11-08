بناء وحدتين سكنيتين في المدينة الجامعية.. أبرز مطالب طلبة معاهد حلب

تركزت مداخلات طلبة فرع معاهد حلب للإتحاد الوطني لطلبة سورية خلال أعمال مؤتمرهم السنوي أمس حول إعادة تفعيل البطاقة الإتحادية وانشاء مدرسة متخصصة بإعداد الكوادر القيادية والنقابية الطلابية وتوفيرالمناهج والكتب الدراسية، وبناء وحدتين سكنيتين لطلاب المعاهد المتوسطة في المدينة الجامعية ودعم المتفوقين.

كما دعا المجتمعون إلى تطوير مادة الحاسوب في المعاهد المتوسطة وتوفير الدعم المادي لتفعيل الأنشطة الفنية والإجتماعية، وإعادة تفعيل

الهيئة الشبابية للعمل التطوعي، وإحداث مركز معلوماتي خاص بطلبة المعاهد وتقديم الدعم للجرحى وأسر الشهداء.

وقال رئيس فرع معاهد حلب للإتحاد الوطني لطلبة سورية وليد تلجبيني: أن إنعقاد المؤتمر في هذه الظروف يشكل تحديا كبيرا أمام الجميع لحمل راية العلم والمعرفة بيد وراية المقاومة والدفاع عن الوطن حتى تطهيره من رجس الإرهاب بيد أخرى والوقوف في خندق واحد مع

أبطال الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية الإجرامية.

وأكد عمر العاروب عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني لطلبة سورية دور الشباب والطلبة في إعادة بناء وإعمار ما دمره الإرهاب.

ولفت عدد من الطلبة المشاركين بالمؤتمر إلى أن الإعتداءات الإرهابية المتكررة على الجامعات والمدارس والمعاهد ،لن ترهبهم ولن تثنهيم

عن متابعة تحصيلهم العلمي وأنهم سيقدمون الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن وتطهيره من رجس الإرهابيين.

تخلل أعمال المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن أنشطة وفعاليات فرع معاهد حلب للإتحاد الوطني لطلبة سورية خلال العام الحالي كما تم ترميم مكتب الفرع بأربعة أعضاء جدد.