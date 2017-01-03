“بنت العراب” رواية تحاكي التعايش الديني في سورية

وقعت الكاتبة إيمان شرباتي روايتها” بنت العراب” في فندق ارميتاج ، وفي تصريح للبعث ميديا قالت شرباتي أن رواية بنت العراب هي رواية اجتماعية تحاكي حقبة من تاريخ الحرب على سورية بين 2010 و2014 وتحاكي تغيرات النفس البشرية خلال الحرب، كما إنها تتطرق إلى موضوع الأديان وتعايشها في وقت الأزمات وذلك من خلال بطلة الرواية وهي امرأة مسلمة تربت وترعرعت عند رجل مسيحي فأصبح هو عرابها ولذاك سميت الرواية ببنت العراب.

وأشارت شرباتي إلى أنها اعتمدت أسلوب الفلاش باك في روايتها وحاولت أن توثق تاريخ الشام وتتحدث عن الحرب السورية بشكل موضوعي، في حين تركت النهاية مفتوحة على اعتبار أن الحرب السورية لم تنته بعد.

واستهل الناقد محمد علي حسين في تصريح مماثل قراءته النقدية للرواية بالحالة الشاعرية التي اتسمت بها سطور الرواية وأشركت بها المتلقي، مشيراً إلى أن الكاتبة امتلكت كل مقومات الناحية السردية للرواية من حيث الحبكة والخيال والشخوص والوصف والحكاية والبطل ضمن اطر معينة تعطينا دافع التشويق لمتابعة القراءة.

البعث ميديا || ميس خليل