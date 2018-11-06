بنجاح.. إيران تختبر صاروخ (شلمجة) ومنظومة صواريخ (طبس)

في إطار فعاليات اليوم الثاني من مناورات الولاية المشتركة للدفاع الجوي، اختبرت القوات الإيرانية اليوم صاروخ أرض جو (شلمجة) ومنظومة صواريخ (طبس).

وقال المتحدث باسم المناورات العميد محمود موسوي: إن عملية إطلاق الصواريخ وإصابة أهدافها بدقة وتدميرها كانت ناجحة مشيرا إلى أن تصميم وصناعة واستخدام هذه المعدات بتقنياتها الحديثة يكشف أنه لم يعد أمام إيران أي عقبة وانه بإمكاننا تلبية جميع احتياجاتنا الداخلية.

وكانت مناورات الولاية المشتركة للدفاع الجوي الإيراني انطلقت أمس في مناطق واسعة شمال ووسط وغرب إيران وتشارك فيها القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري ووحدات من سلاح الجو بالجيش الإيراني إضافة إلى شبكة الرصد بإشراف مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي.