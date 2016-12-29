بنجاح..الصين تطلق قمرين صناعيين لاستشعار الأرض عن بعد

أطلقت الصين بنجاح من مطار “تاييوان” الفضائي يوم 28 كانون الأول قمرين صناعيين لاستشعار الأرض عن بُعد من طراز” 1 Gaisin”.

وقالت وكالة “شينخوا” الصينية إن القمرين الصناعيين قد بلغا مدارين محددين لهما حول الأرض، وأضافت الوكالة إن القمرين الصناعيين سيستخدمان لإجراء تجارب علمية ورصد سطح الكوكب.

وقد تم إطلاق القمرين الصناعيين من مطار “تاييوان” الفضائي في محافظة “شانسي” الصينية، وذلك بواسطة صاروخ “تشانغتشنغ – 2 دي” الصيني التصنيع.

ويتوقع أن تستكمل عام 2017 مجموعة الأقمار الصناعية الصينية لاستشعار الأرض عن بُعد بقمرين صناعيين آخرين.