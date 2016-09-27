بنجاح.. الهند تطلق ثمانية أقمار صناعية إلى مدارين مختلفين

أطلقت الهند اليوم بنجاح ثمانية أقمار صناعية إلى مدارين مختلفين على متن صاروخ واحد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن منظمة أبحاث الفضاء الهندية قولها في بيان: ”إن مركبة “بي اس إل في” أطلقت القمر الصناعي سكات سات 1 للدراسات المتعلقة بالطقس ترافقه سبعة أقمار صناعية أخرى إلى مدار متزامن مع الشمس” مضيفة.. “إن عملية إطلاق الأقمار الصناعية تمت من القاعدة الفضائية ساتيش دهاوان في خليج سريهاريكوتا قبالة ساحل البنغال جنوب الهند”.

وكانت الهند اطلقت في حزيران الماضي 20 قمرا صناعيا على صاروخ واحد مسجلة رقما قياسيا جديدا لبرنامج الفضاء الهندي.