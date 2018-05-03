بنزيما إلى إي سي ميلان

أصبح التعاقد مع مهاجم من طراز عالمي، أولوية بالنسبة لنادي إي سي ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا للصحفي “دانييلي لونجو” من موقع “كالتشيو ميركاتو“، فإن الروسونيري سيستهدف هذا الصيف التعاقد مع كريم بنزيما (ريال مدريد)، أو إدين دجيكو (روما)، أو أندريا بيلوتي (تورينو).

وأشار لونجو إلى أن ادارة النادي اللومباردي، تنوي ضم مهاجم كبير، رغم المشاكل الاقتصادية، وإمكانية فرض عقوبات عليه من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب عدم الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.لكن من ناحية أخرى تأمل إدارة النادي الأحمر والأسود، في توفير مبلغ يمكن استخدامه في تمويل صفقة التعاقد مع مهاجم كبير.

وأن هذا المبلغ يمكن الحصول عليه كالآتي: 20 مليون يورو من بيع نيكولا كالينيتش (المطلوب في شالكه الألماني)، و12 مليون يورو مقابل تحويل إعارة مباي نيانج لتورينو إلى انتقال دائم، وحوالي 16 مليون يورو مقابل انتقال كارلوس باكا لفياريال.

هذا بالإضافة إلى 7 ملايين يورو أخرى من بيع لاعبين زائدين عن حاجة الفريق مثل لوكا أنتونيلي، إجناسيو أباتي، وجوستافو جوميز.