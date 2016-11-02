بهدف أوزيل الأرسنال لثمن نهائي دوري الأبطال

بصعوبة خرج فريق أرسنال الإنكليزي من عنق الزجاجة أمام مضيفه لودوغوريتس البلغاري، في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء 1 تشرين الثاني، وذلك ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

فاجأ الفريق البلغاري ضيفه الإنكليزي بتقدمه عليه بهدفين سريعين، أحرزهما كل من المهاجم البرازيلي جوناثان كافو، والمهاجم الروماني كلاوديو كيسيرو في الدقيقتين (12 و15) على التوالي. لكن أرسنال نجح في قلب الطاولة على رؤوس أصحاب الأرض بتسجيله ثلاثة أهداف من دون رد، الأول سجله السويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة 20، وأدرك زميله المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول. ومن ثم انتزع النجم الألماني مسعود أوزيل هدف الفوز، بعد مجهود فردي رائع ومهارة عالية، للكنرز قبل دقيقتين من الوقت الأصلي للمباراة.

وكان أرسنال قد أمطر شباك ضيفه لودوغوريتس بستة أهداف نظيفة، في لقاء الذهاب الذي جمعهما، يوم الأربعاء 19 تشرين الأول، على ملعب “الإمارات”، في الجولة الثالثة للبطولة.

ورفع آرسنال رصيده إلى 10 نقاط، في صدارة المجموعة الأولى، وحجز بذلك مبكرا مقعدا له في دور الستة عشر الكبار لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كما رافق الفريق الإنكليزي وصيفه بفارق الأهداف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تغلب بدوره على مضيفه بازل السويسري بهدفين مقابل هدف واحد.