بهدف تنفيذ الخطة الزراعية.. لفلاحي القصير مطالب

طالب أعضاء الرابطة الفلاحية بالقصير بإعادة فتح صويمعة القصير لتخزين الحبوب، وتفعيل مركز الأعلاف وتأمين مادة المازوت للجرارات والمحركات الزراعية، لتمكين الفلاحين من تنفيذ الخطط الزراعية وخاصة محصول القمح.

ودعا الأعضاء خلال انعقاد مؤتمرهم السنوي أمس إلى شق وتعبيد الطرق الزراعية بين القرى التابعة لمنطقة القصير وترميم الجسور المتضررة، نتيجة الأعمال الإرهابية وتشميل الأشجار اليابسة وإدراجها ضمن تعويض الأضرار واستيراد جرارات زراعية من الدول الصديقة، والسماح للفلاحين بشرائها بقروض طويلة الأجل وبدون فائدة.

وأشار رئيس الرابطة منيف الحسن إلى أن الهدف من المؤتمر التأكيد على المطالب المحقة للفلاحين والتي تسهم في تحسين وتطوير الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج بالأسعار المناسبة لتشجيع الفلاحين على تنفيذ الخطط الزراعية.

من جهتها أكدت رئيسة مكتب التسويق باتحاد الفلاحين بحمص احتفال منصور، ضرورة إعادة النظر بالمعايير والمقاييس المحددة لاستلام محصول القمح من الفلاحين.