بواسطة عمّانية.. الإفراج عن أمريكيين في اليمن

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية العمانية، اليوم السبت، أن مسقط تمكنت من التنسيق بين واشنطن وجهات يمنية في صنعاء للإفراج عن أمريكيين اثنين كانا محتجزين في اليمن.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن الرهينتين الأمريكيين نقلا مساء السبت إلى العاصمة العمانية مسقط في طائرة تابعة لسلاح الجو العماني.

وأوضحت الوكالة نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية العمانية أن الأمريكيين نقلا في الطائرة ذاتها التي نقلت جرحى الغارة الدامية على مجلس عزاء في صنعاء نهاية الأسبوع الماضي بدون أن تذكر اسم الأمريكيين أو أسباب أو فترة احتجازهما.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العمانية قوله: “لإفراج تمت بالتنسيق بين الجهات المعنية في السلطنة والجهات اليمنية في صنعاء” في إشارة إلى الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح.