بوتفليقة يعين أعضاء الهيئة العليا للانتخابات

قالت الرئاسة الجزائرية، الخميس 5 كانون الثاني، إن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عيّن أعضاء الهيئة العليا للانتخابات.

واستحدثت الهيئة العليا للانتخابات لأول مرة في البلاد بموجب تعديل دستوري تم بداية العام الماضي.

وقال بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية “وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المرسومين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تم إنشاؤها بموجب المادة 194 من الدستور.. مرسوم يتضمن تعيين 205 قضاة في الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء، ومرسوم يتضمن تعيين 205 كفاءة مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني”.

ونص التعديل الدستوري الذي جرى فين شباط الماضي، على تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس البلاد بعد استشارة الأحزاب السياسية.

وتتشكل هذه الهيئة من 410 أعضاء نصفهم قضاة، يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل كافة الولايات والجالية الوطنية بالخارج، وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني، أما رئيسها فيتم اختياره من قبل رئيس الدولة بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية.

وتعتبر الهيئة الأولى من نوعها في الجزائر، حيث كانت الانتخابات سابقا تجرى بإشراف من لجنة مكونة من القضاة، وأخرى للمراقبة مشكلة من الأحزاب السياسية والمرشحين.