بوتين: أمريكا تستخدم “داعش” لمحاربة الحكومة السورية

حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من خطورة استخدام التنظيمات الإرهابية فى سورية لتحقيق أهداف سياسية مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تلاحق ارهابيى “داعش” لكي تستخدمهم لاحقا في محاربة الحكومة السورية.

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي اليوم: إن “الجنود الأمريكيين يتركون الإرهابيين يتحركون أمام نظرهم ويسمحون لهم بالفرار من سورية نحو الأراضي العراقية دون أي رد فعل نحوهم رغم تحذيرات العسكريين الروسيين من خطورة هؤلاء”، مبينا أن الأمريكيين يقومون بذلك لأنهم يعتقدون أنه بإمكانهم إعادة استخدام هؤلاء الإرهابيين لمحاربة الحكومة السورية.

وأضاف: يجب على جميع المشاركين في عملية التسوية السياسية في سورية عدم استخدام التنظيمات الإرهابية لتحقيق أهداف سياسية.

وأعرب بوتين عن استعداد بلاده للإسهام في إطار الجهود الدولية لحل قضية المهجرين السوريين مؤكدا استمرار عمل روسيا في هذا الاتجاه.

وفى سياق آخر شدد بوتين على تمسك موسكو بالمعاهدات الدولية الخاصة بالأسلحة الإستراتيجية محذرا من أن انسحاب الولايات المتحدة منها قد يضر بالأمن والاستقرار الدوليين.

وقال بوتين: إن “روسيا لن تنسحب من أهم المعاهدات الدولية التي تشكل حجر الأساس للأمن الدولى بما فيها معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ومعاهدة ستارت الجديدة ومعاهدة الحد من أنظمة الصواريخ المضادة للدفاع الصاروخى”.

وأوضح الرئيس الروسى أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لتطوير جيشها وضمان أمنها لكن دون المشاركة في سباق التسلح ودون التأثير على الميزانية حيث رصدت لهذا الجانب في الموازنة العامة 8ر2 تريليون روبل من إجمالى الناتج القومي الروسي.

وكشف بوتين أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار القادم كمرشح مستقل وأن برنامجه الانتخابي سيعبر عن رؤيته التي تطمح لأن تبقى روسيا في تجدد مستمر وباقتصاد يقوم على التكنولوجيا وتطوير البنى التحتية والتعليم والصحة وتحسين انتاجية العمل بما يخدم زيادة دخل المواطن الروسي.

وفي سياق متصل أكد الرئيس الروسي خلال حفل تكريم لذكرى أبطال الوطن الروسي في الكرملين اليوم أن هزيمة الإرهابيين في سورية تفتح الطريق أمام تسوية سياسية للأزمة فيها.

وقال بوتين: “إن الجيش الروسي في سورية تصرف بشجاعة ودقة ومهنية حيث قام جنودنا بالمهام المنوطة بهم جنبا إلى جنب مع الجيش السوري وهزموا أضخم مجموعة منظمة من الإرهابيين”.

وأضاف بوتين: “إن ما تحقق في سورية الآن يفتح الطريق أمام تسوية سياسية وأمام إنعاش البلاد حتى يتمكن مئات الآلاف من الناس من العودة إلى الحياة السلمية”.